港报社评：征税赶客 须忆北区萧条日--星岛日报2月11日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
15年前，港人北上消费成风，香港零售商户惨淡经营，饭碗大量流失，时任财政司司长的曾荫权考虑征收陆路离境税。今天，大量内地人涌港消费，有政党倡议向非港人征收陆路入境税，风水明显轮流转。
立法会议员叶刘淑仪，利用自己在1999年时任保安局长的经验，指出当年政府研究陆路离境税，结论是技术上不可行。现时海空两路离境税，分别由航空公司和船公司在售票时代收，但是陆路旅客用不同的交通工具，尤其是政党建议只对非香港人征税，预早收税更加困难。
不过，问题的核心不在于技术，而在于香港与内地关系。政党的建议，是所谓“中港矛盾”的产物，形容不过夜客质素比较低，不但影响港人，还削弱香港对高质素旅客的吸引力。实际上，不过夜旅客的消费能力未必低，有的愿意花数千元来港听一场演唱会；此外，即使有旅客消费水平属于中下，但是人数多、次数密。香港如果推行陆路入境税，摆出不欢迎内地客的姿态，未必就会增加对高档客的吸引力。
旅游业是本地经济四大支柱之一，大量旅客带动旅游、酒店、零售、娱乐等消费行业兴旺，是失业率可以下降至3.2%的重要原因。
陆路入境税可以大大提高深圳人来港走水货的成本，但是现时水货客大部分是不受新税影响的港人，新税只是帮助港人抢占水货生意而已，对打击走水货客效用不大。
要解决旅客挤逼的问题，与其用损害就业和两地关系的招数，不如把精力放在扩充香港的接待能力。(A04)
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路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北