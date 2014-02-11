港报社评：征税赶客 须忆北区萧条日--星岛日报2月11日

15年前，港人北上消费成风，香港零售商户惨淡经营，饭碗大量流失，时任财政司司长的曾荫权考虑征收陆路离境税。今天，大量内地人涌港消费，有政党倡议向非港人征收陆路入境税，风水明显轮流转。

立法会议员叶刘淑仪，利用自己在1999年时任保安局长的经验，指出当年政府研究陆路离境税，结论是技术上不可行。现时海空两路离境税，分别由航空公司和船公司在售票时代收，但是陆路旅客用不同的交通工具，尤其是政党建议只对非香港人征税，预早收税更加困难。

不过，问题的核心不在于技术，而在于香港与内地关系。政党的建议，是所谓“中港矛盾”的产物，形容不过夜客质素比较低，不但影响港人，还削弱香港对高质素旅客的吸引力。实际上，不过夜旅客的消费能力未必低，有的愿意花数千元来港听一场演唱会；此外，即使有旅客消费水平属于中下，但是人数多、次数密。香港如果推行陆路入境税，摆出不欢迎内地客的姿态，未必就会增加对高档客的吸引力。

旅游业是本地经济四大支柱之一，大量旅客带动旅游、酒店、零售、娱乐等消费行业兴旺，是失业率可以下降至3.2%的重要原因。

陆路入境税可以大大提高深圳人来港走水货的成本，但是现时水货客大部分是不受新税影响的港人，新税只是帮助港人抢占水货生意而已，对打击走水货客效用不大。

要解决旅客挤逼的问题，与其用损害就业和两地关系的招数，不如把精力放在扩充香港的接待能力。(A04)