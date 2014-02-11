港报社评：楼宇维修弊端丛生，当局应介入防围标--明报2月11日

楼宇维修对于小业主产生的困扰，不单是负担不合理费用，更主要是一些持份者以不当手法，趁机牟取暴利，事态性质等同行骗，小业主成为待宰羔羊。

楼宇维修涉及“围标”和怀疑贪污情况，所谓“一条龙”运作，即是由业主法团、管理公司、顾问公司、承建商等串通一起，小业主因为欠缺知识或没有时间了解跟进，“一条龙”运作很容易得逞。楼宇维修涉及多方面持份者，其中顾问公司的角色较容易暴露出来；一些顾问公司先以低价抢得顾问合约，以提供专业意见之名，控制整个维修计划，然后与不肖承建商联手围标，甚或与法团、管理公司与承建商合谋围标，目的都是抬高维修中标价。

围标在楼宇维修俨如公开秘密，当局对此却无可奈何。例如过去16个月，市建局和房屋协会按楼宇更新大行动，处理了231栋楼宇的估价报告，发现这些由业主自行聘请顾问公司的报告，其中约58%个案涉及高估维修费，有个案高估逾倍。以这个比例计算，由2009年起政府共投入35亿港元的楼宇更新大行动，有多少用于实际工程，实属疑问。

曾有“幸免于难”业主的案例。那是九龙城区一栋楼宇维修估价，业主自行聘请的顾问公司报价678万港元，市建局聘请的独立顾问估价只需336万港元，相差超过一倍，楼宇业主重新招标，中标价降至330万港元。不过，这只是稀有个案，更多业主法团基于种种原因，未能躲过顾问公司等人的盘算和摆布，业主在被蒙蔽下付出了高昂维修费用。(A02)