港报社评：楼宇维修弊端丛生，当局应介入防围标--明报2月11日

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
楼宇维修对于小业主产生的困扰，不单是负担不合理费用，更主要是一些持份者以不当手法，趁机牟取暴利，事态性质等同行骗，小业主成为待宰羔羊。
楼宇维修涉及“围标”和怀疑贪污情况，所谓“一条龙”运作，即是由业主法团、管理公司、顾问公司、承建商等串通一起，小业主因为欠缺知识或没有时间了解跟进，“一条龙”运作很容易得逞。楼宇维修涉及多方面持份者，其中顾问公司的角色较容易暴露出来；一些顾问公司先以低价抢得顾问合约，以提供专业意见之名，控制整个维修计划，然后与不肖承建商联手围标，甚或与法团、管理公司与承建商合谋围标，目的都是抬高维修中标价。
围标在楼宇维修俨如公开秘密，当局对此却无可奈何。例如过去16个月，市建局和房屋协会按楼宇更新大行动，处理了231栋楼宇的估价报告，发现这些由业主自行聘请顾问公司的报告，其中约58%个案涉及高估维修费，有个案高估逾倍。以这个比例计算，由2009年起政府共投入35亿港元的楼宇更新大行动，有多少用于实际工程，实属疑问。
曾有“幸免于难”业主的案例。那是九龙城区一栋楼宇维修估价，业主自行聘请的顾问公司报价678万港元，市建局聘请的独立顾问估价只需336万港元，相差超过一倍，楼宇业主重新招标，中标价降至330万港元。不过，这只是稀有个案，更多业主法团基于种种原因，未能躲过顾问公司等人的盘算和摆布，业主在被蒙蔽下付出了高昂维修费用。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北