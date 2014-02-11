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市场报道 | 2014年 2月 11日 星期二 09:32 BJT

路透调查：第一季末欧元区过剩流动性预计接近目前水平

一家交易商预计过剩流动性将增加，而其他五家交易商预计将下滑。

“LTRO偿还从现在开始将会放缓，因欧元区银行面临压力，而且易于偿还的额度已经还清，”一家交易商表示。

不过，预计银行将在下周偿还20亿欧元(27亿美元)的危机贷款，略高于本周将偿还的18亿欧元。

调查显示，欧洲央行料将在分别在周度和月度再融资招标中分别配置1,000亿欧元和75亿欧元。

前次，欧洲央行分别在周度招标和月度招标中配置了951.46亿欧元和70.92亿欧元。(完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 张涛/张荻)
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