《中国债券市场每日交易备忘》--2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.15% 国电电力 20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 浙江能源集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和中信银行主承 太龙药业 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，中行主承 郑州煤炭工业集团公司30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和兴业银行主承 大连机床集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 永太科技 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，兴业银行主承 长虹电子集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，渤海银行和中信银行主承 武汉城建投资开发集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)中票簿记建档(主体评级AA+)，交行主承 西王集团4.6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行主承 中国建筑第三工程局2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农业发展银行50亿元一年期固息金融债140404，票面利率5.09% 如皋沿江开发投资13亿元七年期固息债1480022，票面利率8.60% 盘县宏财投资10亿元七年期固息债1480029，票面利率8.90% 冀东水泥 10亿元一年期短融041466002，票面利率6.20% 万华实业集团9亿元一年期短融041463004，票面利率6.30% 浙江农村发展集团1.7亿元一年期短融041451003，票面利率7.33% 江苏交通控股20亿元一年期短融041454004，票面利率5.95% 山西潞安矿业集团5亿元一年期短融041453008，票面利率6.23% 中科英华 4.5亿元三年期中票101475001，票面利率8.80% ============================================================================ 三、缴款： 国家电网100亿元八个月期超短期融资券 齐鲁证券10亿元三个月期短融 中信建投证券19亿元三个月期短融 浙江日发控股集团2亿元一年期短融 宁波港 1亿元一年期短融 深圳地铁集团15亿元一年期短融 深圳地铁集团10亿元一年期短融 广东温氏食品集团5亿元一年期短融 济南圣泉集团3.3亿元一年期短融 内蒙古太西煤业集团11亿元一年期短融 东辰控股集团4.5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 09国债01 090001付息 11国开30 110230付息 11路桥公投债1180023付息 13附息国债130016付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国信托行业的兑付危机仍在蔓延。上海证券报周三报导，上周五(7日)“吉信·松花江（77）号山西福裕 能源项目收益权集合资金信托计划（四期）”逾期。 --中国社科院学部委员余永定近日撰文指出，中国外汇储备已接近4万亿美元，继续增加的每1美元所带来的 边际成本都远远高于潜在收益，继续积累外汇储备毫无疑问不利于生产。中国人民银行要停止干预外汇市场，即 尽快采取浮动汇率机制，这将能阻止中国外汇储备的增加。 --证券时报周三报导，银监会已于近日启动信托产品登记系统的调研工作，其中包括向信托公司发放调查问 卷，征求信托产品登记系统建设的具体方案。该系统的正式筹建，对于信托产品的转让有着破冰意义。 今日海关公布1月进出口贸易数据 2/14国家统计局公布工业品价格指数(PPI) (12月-1.4%） 居民消费价格指数(CPI) (12月2.5%) 2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报 2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/边竞; 审校 吴芳)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。