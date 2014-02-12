《中国债券市场每日交易备忘》--2月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.15% 国电电力 20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 浙江能源集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和中信银行主承 太龙药业 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，中行主承 郑州煤炭工业集团公司30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和兴业银行主承 大连机床集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 永太科技 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，兴业银行主承 长虹电子集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，渤海银行和中信银行主承 武汉城建投资开发集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)中票簿记建档(主体评级AA+)，交行主承 西王集团4.6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行主承 中国建筑第三工程局2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农业发展银行50亿元一年期固息金融债140404，票面利率5.09% 如皋沿江开发投资13亿元七年期固息债1480022，票面利率8.60% 盘县宏财投资10亿元七年期固息债1480029，票面利率8.90% 冀东水泥 10亿元一年期短融041466002，票面利率6.20% 万华实业集团9亿元一年期短融041463004，票面利率6.30% 浙江农村发展集团1.7亿元一年期短融041451003，票面利率7.33% 江苏交通控股20亿元一年期短融041454004，票面利率5.95% 山西潞安矿业集团5亿元一年期短融041453008，票面利率6.23% 中科英华 4.5亿元三年期中票101475001，票面利率8.80% ============================================================================ 三、缴款： 国家电网100亿元八个月期超短期融资券 齐鲁证券10亿元三个月期短融 中信建投证券19亿元三个月期短融 浙江日发控股集团2亿元一年期短融 宁波港 1亿元一年期短融 深圳地铁集团15亿元一年期短融 深圳地铁集团10亿元一年期短融 广东温氏食品集团5亿元一年期短融 济南圣泉集团3.3亿元一年期短融 内蒙古太西煤业集团11亿元一年期短融 东辰控股集团4.5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 09国债01 090001付息 11国开30 110230付息 11路桥公投债1180023付息 13附息国债130016付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国信托行业的兑付危机仍在蔓延。上海证券报周三报导，上周五(7日)“吉信·松花江（77）号山西福裕 能源项目收益权集合资金信托计划（四期）”逾期。 --中国社科院学部委员余永定近日撰文指出，中国外汇储备已接近4万亿美元，继续增加的每1美元所带来的 边际成本都远远高于潜在收益，继续积累外汇储备毫无疑问不利于生产。中国人民银行要停止干预外汇市场，即 尽快采取浮动汇率机制，这将能阻止中国外汇储备的增加。 --证券时报周三报导，银监会已于近日启动信托产品登记系统的调研工作，其中包括向信托公司发放调查问 卷，征求信托产品登记系统建设的具体方案。该系统的正式筹建，对于信托产品的转让有着破冰意义。 今日海关公布1月进出口贸易数据 2/14国家统计局公布工业品价格指数(PPI) (12月-1.4%） 居民消费价格指数(CPI) (12月2.5%) 2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报 2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/边竞; 审校 吴芳)