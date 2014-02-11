中国货币市场：逆回购缺席资金供给未减，惟心态谨慎暂抑回购利率跌幅

澳洲股市：收盘小涨，法国大选首轮投票结果公布后市场担忧缓解

路透4月24日 - 澳洲股市周一收盘微涨，法国总统候选人马克龙在首轮选举中获胜之后，投资者解除防御性仓位。 澳股指标S&P/ASX 200指数收涨0.3%或17.66点，至5,871.8点。 金融类股为该指标指数贡献了逾一半的涨幅，金融类股分项指数上涨多达1.1%。 工业和能源类股也也推高股指，因石油类股在价格反弹推动下上涨。 金属类股、特别是黄金和铁矿石类股下跌。 必和必拓、Fortescue Metals和力拓为股指最大拖累。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)