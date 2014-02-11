中国货币市场：逆回购缺席资金供给未减，惟心态谨慎暂抑回购利率跌幅

路透上海2月11日 - 在节后现金回流支撑下，中国央行公开市场停止逆回购并未影响银行间市场资金供给，周二早盘主要回购利率均有所下行。不过考虑到本周逆回购到期规模偏大，且下周可能会有缴税等因素，机构心态略显谨慎，回购利率跌幅受抑。
上海一银行交易员称，早盘资金供给充裕，但受机构谨慎观望心态影响，主要回购利率跌幅有限。“去年开始资金波动就比较大，谁知道今天松，明天会怎样。除非稳定一段时间。”
面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。
该交易员并解释说，节后现金回流支撑资金面，因此央行暂停逆回购也未产生明显冲击。不过未来公开市场操作的不确定性，以及下周可能开始的缴税等担忧仍在，回购利率跌势较为缓慢。
本周公开市场将有合计4,500亿元人民币逆回购到期，加上300亿元的国库现金定期存款到期，共计将有4,800亿元资金将被收回。
北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.1374 4.2833 -14.59
七天 5.2137 5.3078 -9.41
14天 5.2801 5.4206 -14.05
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.8000 2.3750 +142.50
七天 4.3000 3.9200 +38.00
14天 4.5100 4.5100 0
回购定盘利率
其中:隔夜 4.1700 4.3100 -14.00
七天 5.2200 5.3000 -8.00
14天 5.2800 5.4100 -13.00
Shibor
其中:隔夜 4.1370 4.3035 -16.65
七天 5.2010 5.2990 -9.80
三个月 5.6005 5.6031 -0.26
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)