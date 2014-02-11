《香港报摘》--其他报纸重要消息2月11日

*明报：

--近日香港规划署向大埔区议会建议将新界九幅土地全部改为住宅用地，涉及可建单位约1.45万伙，当中约51%为私宅。

--瑞银 投行部高管朱俊伟等两名香港高层因涉及聘用客户天合化工董事长女儿遭内部调查，上周遭双双停职。据悉天合计划今年来港上市，瑞银正在争取成为保荐人之一。

--领汇 称，若日后容许房地产信托基金（REITs）以总资产10%用作发展物业，估计可供发展额度以100亿港元计，不过市场若担心公司参与发展物业有较大风险，可先以总资产1-3%比例供房托起步发展物业。

*星岛日报：

--置富产业信托 主席赵国雄称，公司旗下物业数量增加，加上翻新后租客承租能力提高，希望今年租金有双位数增幅；此外，公司正洽购2-3个私人屋苑商场项目，冀短期内可公布详情。

--投资大亨索罗斯旗下的旗舰基金--量子捐赠基金去年的回报高达22%，劲赚55亿美元，是历来第二佳绩。

--据外电报道，联想 计划于下月初在西非国家尼日利亚销售两款支持数据功能的手机，及后或拓展至其他西非国家加纳和科特迪瓦。

*苹果日报：

--碧桂园 1月合同销售额按年飙升1.4倍至177亿元人民币，合同销售建筑面积亦增1.7倍至271万平米。

--中国建筑国际 1月份新签合约额约为189.2亿港元，按年增长152.1%，相当于完成今年合约额目标的34.4%。

*东方日报：

--长实 持有7.84%股权的新加坡亚腾资产管理 旗下亚腾亚洲基金，落实以约24亿元人民币，向江苏民营企业三胞集团出售南京国际金融中心，折合平均每方米楼面价约2.27万元人民币。

--中国金属资源利用香港首次公开发售（IPO）估计集资净额最多5.82亿港元，今天起公开招股，并已引入与新世界发展 创办人郑裕彤关系密切的鼎佩投资集团（VMS）为基础投资者。

*文汇报：

--旭辉 1月份实现合同销售金额约22.1亿元人民币，按年增58%，创单月销售新高，合同销售面积约17.11万平方米。

--据彭博消息，《福布斯》传媒吸引了包括中国复星国际 和新加坡Spice Global Investments Pvt在内的潜在买家注意，而昨日是向这家杂志出版商提出最终报价的截止日。

*大公报：

--中国最大猪肉加工商万洲国际已聘请多达14间投资银行的承销团队，拟在香港首次公开发售（IPO）集资高达50亿美元，预计4月底上市。

--云顶香港 就建造及交付船舶订立造船合约，合约价近7亿欧元，将以内部资源及外部融资共同拨付。（完）

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