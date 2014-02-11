更新版 1-中国公开市场：巨额资金到期央行岿然不动，延续稳中偏紧政策基调

* 单日逆回购到期量达3,300亿元，但公开市场依旧零操作

* 因节后现金回流等因素助益银行间资金面

* 此举亦不意味着央行流动性收紧信号

* 马年货币政策稳中偏紧基调仍将延续 (新增市场评论和更多细节)

路透上海2月11日 - 面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。

他们并表示，央行稳中偏紧的货币政策基调一直未发生任何改变，虽然当前资金利率仍处于高位，但其容忍度在逐步提高，未来随着非公开市场工具SLO(短期流动性调节工具)以及SLF(常备借贷便利)等工具的综合运用，央行操作手法将视市场而动，更趋灵活。

业内人士周二透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，逆回购再次暂停。据路透测算，本周公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期，其中周二将分别有1,800亿元21天期限品种及1,500亿元14天期限品种到期。

“也算正常吧，可能央行觉得钱松的，早上央行没有操作，资金拆借还是比较容易的，”上海一银行交易员表示，节后现金回款量也比较大，对到期量有一定对冲作用。

银行间货币市场主要期限品种质押式回购加权利率 均小幅回落，其中七天品种 跌近10BP(基点)，隔夜跌幅亦超10BP。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，除现金回流比例较大外，也与今年节后开工正好处于月中，对于资金需求较小有很大关系,但不能解读为流动性收紧信号。

“央行一直在执行偏紧的货币政策，稳健偏紧，无所谓收不收紧。今年需要更多地关注非公开操作的量，利率价格可能较去年下半年平稳，虽然继续高位是肯定的。”他称，且央行对资金利率的高位容忍度也提高了。

他表示，今年SLF对区域商业银行放开，并规定了利率上限，使得商业银行在资金紧张时可以通过SLF随时向央行拆借资金，使得央行的非公开市场操作更贴近市场形势，也使得资金面的波动性更为平稳。

央行此前宣布开展地方金融机构SLF操作试点。原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题。

央行还公布，2013年末SLF余额为1,000亿元人民币，较6月末的年内高点下降3,160亿元；当年SLF累计发放23,650亿元。 此外，央行公告称，2013年12月共进行了八笔SLO操作，期限介于1-4天，其中在SLO设立后首次出现回笼流动性的操作。

而对于周四公开市场操作，华南一银行交易员表示，周四逆回购继续不操作的概率比较大，虽然央行节前通过SLO回收流动性，但是央行短期内大幅回收流动性的概率并不大。

春节前最后一周，央行公开市场继续“短平快”。周二选择以14天期而非21天期逆回购品种，平滑春节前后的流动性摆布；周四更是随着春节假期现金备付高峰的结束，引导机构通过市场途径解决资金需求。当周公开市场净投放750亿元人民币，连续两周净投放。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除公开市场例行的正/逆回购，以及央票(续)发行，央行去年亦新创设SLO和SLF，根据需要，不定期向市场注入流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 4,500

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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