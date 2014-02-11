路透调查：英国央行料将调整前瞻性指引，但预测者对如何调整存在分歧

路透调查上周访问了30位分析师，有24位预计央行的新预估将显示未来两年通胀料比央行上次预估疲软。

“中期通胀预估值低的话，这对英国央行来说是未来一段时间保持按兵不动的好理由--而近期一些言论也暗示货币政策会(MPC)希望维持利率不变。”Scotiabank分析师Alan Clarke说。

IHS Global Insight的英国及欧洲首席分析师Howard Archer也同意这个看法。

“在假设利率两年不变的前提下，如果英国央行的通胀预估为2.0%或者更低，将强烈暗示央行目前预期在2015年底甚至2016年之前不会升息。”

**下一步？**

有16位受访分析师认为英国央行会强调将保持利率在低位，但对于央行还会有甚么其他宣示，分析师看法不一。

有五位表示，央行将把失业率门槛降至6.5%。有一位货币政策委员会委员曾表示并不支持这样的作法。有四位分析师表示，央行将彻底抛弃前瞻性指引。

其他人则表示，央行可能扩大开始考虑是否升息的参考指标范围，把薪资成长包括在内。薪资成长是衡量经济是否恢复健康状态的重要指标。

一些受访者表示，英国央行可能会开始公布决策者对未来利率水准的看法。

可能效法美联储呈现个别决策者的预测，或是像瑞典央行那样提供联合预测。