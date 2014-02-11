《热点透视》美国企业高位回购股票，投资理念引人质疑

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison；编译 朱晓军
路透芝加哥2月10日 - 美国企业界再度掀起了愚蠢的投资风潮。尽管股价似乎处在高位，但美国公司去年回购了更多股票。那些公司老总们江郎才尽，而且出于愚蠢的动机，于是重操这种熟悉的烧钱方式。这一回，维权投资者股东也在后面推了他们一把。
去年，美国企业宣布了约5,000亿美元的股票回购计划。根据汤森路透数据，这是2007年以来最高水平。在回购股票增加的同时，标普500指数上升了逾30%。
实际回购活动也在加速。根据标准普尔(Standard & Poor's)数据，去年第三季回购额达1,280亿美元，是标普500指数成分公司七年以来的最高值，尽管市盈率在9月创下了多年高点。第四季的回购额似乎比第三季还高24%。
当公司价值遭低估时，回购的确合乎情理。通过回购，公司高管可以彰显信心，同时不必承诺难以削减的支出。而股东们可以得到相当于股息的经济回报，且无需缴税。苹果 仅在过去两周内就回购了140亿美元股票，这点符合常识。苹果预估市盈率仅为12倍；不过该公司坐拥1,580亿美元现金，因此也可以提高股息。
但更多的公司却选择在高位回购股票。这样做多少有点利益冲突，因为很多高管的奖金在一定程度上与每股盈余(EPS)目标挂勾。减少流通股数量是实现该目标的一条捷径。
从苹果到陶氏化学(Dow Chemical) ，维权投资者也一直在为回购热情煽风点火。这一压力让相关公司有了回购股票的借口，而其他公司也紧跟潮流，免得强势的投资者找上门来。
也许这是因为美国企业老总们已经在业务增长方面无计可施。但是提高股息，甚至派发特殊股息都更有意义。在价格接近顶点时回购股票，反映出的是一种愚蠢的从众心理，投资者应该对此报以怀疑态度。(完) (译文审校 徐文焰)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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