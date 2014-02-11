《热点透视》美国企业高位回购股票，投资理念引人质疑

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison；编译 朱晓军

路透芝加哥2月10日 - 美国企业界再度掀起了愚蠢的投资风潮。尽管股价似乎处在高位，但美国公司去年回购了更多股票。那些公司老总们江郎才尽，而且出于愚蠢的动机，于是重操这种熟悉的烧钱方式。这一回，维权投资者股东也在后面推了他们一把。

去年，美国企业宣布了约5,000亿美元的股票回购计划。根据汤森路透数据，这是2007年以来最高水平。在回购股票增加的同时，标普500指数上升了逾30%。

实际回购活动也在加速。根据标准普尔(Standard & Poor's)数据，去年第三季回购额达1,280亿美元，是标普500指数成分公司七年以来的最高值，尽管市盈率在9月创下了多年高点。第四季的回购额似乎比第三季还高24%。

当公司价值遭低估时，回购的确合乎情理。通过回购，公司高管可以彰显信心，同时不必承诺难以削减的支出。而股东们可以得到相当于股息的经济回报，且无需缴税。苹果 仅在过去两周内就回购了140亿美元股票，这点符合常识。苹果预估市盈率仅为12倍；不过该公司坐拥1,580亿美元现金，因此也可以提高股息。

但更多的公司却选择在高位回购股票。这样做多少有点利益冲突，因为很多高管的奖金在一定程度上与每股盈余(EPS)目标挂勾。减少流通股数量是实现该目标的一条捷径。

从苹果到陶氏化学(Dow Chemical) ，维权投资者也一直在为回购热情煽风点火。这一压力让相关公司有了回购股票的借口，而其他公司也紧跟潮流，免得强势的投资者找上门来。