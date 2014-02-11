《外汇专栏》政策前景暗示，欧元兑美元的反弹走势或逆转

无论如何，美联储“不会为单一数据所动摇。他们的思虑很周密，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示。

**欧洲央行**

至于欧元，欧洲央行周四决定按兵不动的事实，也不构成交易商继续做多欧元兑美元的理由。

“今天决定不采取行动是因为情势很复杂...需要获得更多的讯息，”欧洲央行总裁德拉吉当天表示。

“欧元区基本的物价压力仍然疲弱，而货币及信贷动力仍低迷，”他说。

这意味着欧洲央行3月发布新经济预估时，倘若显示有其必要性的话，则该行很可能会采取进一步的行动。