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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 10:22 BJT

《外汇专栏》政策前景暗示，欧元兑美元的反弹走势或逆转

无论如何，美联储“不会为单一数据所动摇。他们的思虑很周密，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示。

**欧洲央行**

至于欧元，欧洲央行周四决定按兵不动的事实，也不构成交易商继续做多欧元兑美元的理由。

“今天决定不采取行动是因为情势很复杂...需要获得更多的讯息，”欧洲央行总裁德拉吉当天表示。

“欧元区基本的物价压力仍然疲弱，而货币及信贷动力仍低迷，”他说。

这意味着欧洲央行3月发布新经济预估时，倘若显示有其必要性的话，则该行很可能会采取进一步的行动。

一旦交易商们参透上周欧洲央行会议及周五美国就业数据的个中玄机，则他们很可能会断定欧元攀至近1.3650美元的涨势无法持久，而拉回至1.3480美元更合乎情理。(完) (审校 李爽)
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