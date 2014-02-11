《外汇专栏》政策前景暗示，欧元兑美元的反弹走势或逆转

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
无论如何，美联储“不会为单一数据所动摇。他们的思虑很周密，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示。
**欧洲央行**
至于欧元，欧洲央行周四决定按兵不动的事实，也不构成交易商继续做多欧元兑美元的理由。
“今天决定不采取行动是因为情势很复杂...需要获得更多的讯息，”欧洲央行总裁德拉吉当天表示。
“欧元区基本的物价压力仍然疲弱，而货币及信贷动力仍低迷，”他说。
这意味着欧洲央行3月发布新经济预估时，倘若显示有其必要性的话，则该行很可能会采取进一步的行动。
一旦交易商们参透上周欧洲央行会议及周五美国就业数据的个中玄机，则他们很可能会断定欧元攀至近1.3650美元的涨势无法持久，而拉回至1.3480美元更合乎情理。(完) (审校 李爽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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