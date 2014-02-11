更新版 1-台湾热股：开发金早盘一度升逾2%，并万泰银综效发挥或至明年

(新增分析师看法)

路透台北2月11日 - 台湾工业银行体系的开发金控 拟收购万泰银 股权迈向转型，分析师认为此举将有利开发金银行端获利趋稳，其综效可望在明年发挥。

本地时间9:55时，开发金控上涨1.72%报8.85台币，稍早一度触及8.95台币高位；万泰银则下跌4.18%报14.9台币；台股大盘加权股价指数 微升0.3%。

兆丰国际投顾金融业分析师庄弼彦表示，开发金此前在并进凯基证券后，已使证券端的获利趋于稳健，但银行端开发工银的存放款业务一向是弱项，在并入万泰银后，将在冲刺存放款业务及消费金融业务上强弱互补，对长线获利结构改善有帮助。

〞开发金一直想摆脱过去获利波动度大的问题，并万泰银后有了商银牌照，在利息收入、消金等领域获利会比较平稳。〞他说。

庄弼彦也指出，由于开发金与万泰银的换股比例仅有0.2股，对开发金来说股本膨胀幅度不会太大，但长线而言，开发金仍有股本太高的问题，或许可以减资等手段来解决。

在股价上，他称该案仍须双方股东会通过，合并时点或在年中以后，股价在今日消息面反应后不宜追高。

另一不愿具名的大型证券商分析师则说，开发工银近年因产业需求不高而获利不稳，开发金控此举为分散获利来源，且并购价格低于外界预期，对开发金是小多，但对万泰银则因价格不如预期而股价走低。

他称在短线股价反应后，仍应观察长线开发金的获利能力是否有长足进步。

在合并后，万泰银行将成为开发金旗下100%持有的子公司，该合并案的换股比例预定以万泰银行1股普通股换发开发金控新发行普通股0.2股及现金13.4台币。