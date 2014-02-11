芝加哥期市：小麦期货因美农业部报告而上涨，两日升幅达1.5%

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 586.50 1.75 +0.30% 578.47 60
CBOT玉米 442.25 -0.75 -0.17% 429.83 66
CBOT大豆 1321.50 -4.00 -0.30% 1293.48 68
CBOT稻米 $15.55 $0.01 +0.03% $15.47 62
美国原油 $100.06 $0.00 +0.00% $95.95 69
汇率
欧元/美元 $1.367 $0.003 +0.25%
美元/澳元 0.901 0.005 +0.59%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/徐文焰；审校 李婷仪/杜明霞/张若琪)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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