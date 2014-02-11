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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 09:59 BJT

芝加哥期市：小麦期货因美农业部报告而上涨，两日升幅达1.5%

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 586.50 1.75 +0.30% 578.47 60

CBOT玉米 442.25 -0.75 -0.17% 429.83 66

CBOT大豆 1321.50 -4.00 -0.30% 1293.48 68

CBOT稻米 $15.55 $0.01 +0.03% $15.47 62

美国原油 $100.06 $0.00 +0.00% $95.95 69

汇率

欧元/美元 $1.367 $0.003 +0.25%

美元/澳元 0.901 0.005 +0.59%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/徐文焰；审校 李婷仪/杜明霞/张若琪)
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