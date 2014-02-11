路透调查：韩国央行2月料连续第九个月维持利率不变，因经济复苏

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
受访者认为，韩国央行当前的政策方向几无改弦易辙的理由：经济正在改善，且韩国央行仍在评估美联储本月稍早缩减刺激规模的影响。
韩国央行上个月底时预估，2013年全年经济成长幅度从2012年的2.0%加快至2.8%，同时今年的增速料将提高至3.8%。
18位对央行接下来政策举措给出明确看法的分析师当中，有16位表示，利率会在今年底或明年初调升，因韩国通胀料将升高。
其余两位则表示，今年上半年内韩国央行有降息的可能性。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞/徐文焰)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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