路透调查：韩国央行2月料连续第九个月维持利率不变，因经济复苏

受访者认为，韩国央行当前的政策方向几无改弦易辙的理由：经济正在改善，且韩国央行仍在评估美联储本月稍早缩减刺激规模的影响。

韩国央行上个月底时预估，2013年全年经济成长幅度从2012年的2.0%加快至2.8%，同时今年的增速料将提高至3.8%。

18位对央行接下来政策举措给出明确看法的分析师当中，有16位表示，利率会在今年底或明年初调升，因韩国通胀料将升高。