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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 10:35 BJT

中美关系：美国企业团体呼吁2014年完成中美投资条约

路透华盛顿2月11日 - 美国企业团体--美中贸易全国委员会(USCBC)周一表示，美国与中国应该争取在今年完成投资条约。

中美双方去年7月同意重启一项投资条约的谈判，中国方面不再坚持保护某些产业。

USCBC会长傅强恩(John Frisbie)公布委员会年度优先事项声明时表示，美国应该把握这次机会推进谈判，看看中方有多大的诚意。

在此之前，中国当局只同意在排除国内某些产业的情况下进行谈判，特别是服务业的一些领域。但中方同意为这次谈判放弃广泛性限制。

傅强恩表示，中国已经开始在多种产业解除外资投资限制，包括汽车、金融服务、农业及医疗，藉以协助消除美国国内对于加强中美关系的阻力。

中美投资条约将需要获得美国参议院通过，傅强恩表示，新任美国驻华大使鲍卡斯参议员，适合向中国强调开放投资的必要性。

傅强恩指出，鲍卡斯肯定会与中方讨论双边投资条约，以及如何才能赢得参议院通过。(完)
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