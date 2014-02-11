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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 10:06 BJT

台湾股市：早盘小涨，但万泰银因被收购消息而重挫5%

苹果 主要供应商鸿海 下跌1%，此前该公司公布1月营收同比仅增长0.3%。

加权股价指数 报8,411.12点。(完)
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