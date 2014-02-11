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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 10:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在102.00附近有买单，暂时提供支撑

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* 美元/日圆有卖压，美元普遍走软。但在102.00日圆附近有买单，提供支撑

* 传言称日本进口商在102.00附近伺机买入

* 东京假日，使美元/日圆窄幅波动。欧元/美元和澳元/美元走高(完)

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