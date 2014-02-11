台湾汇市：台币盘初实质交易偏贬，因外资将卖超股款汇出

路透台北2月11日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易略贬。交易员称，早盘外资汇出，此外，进口商与本地银行也加入买汇行列，令台币表现偏弱。

汇银人士指出，今早韩元也走弱，令台币缺乏支撑。由于离央行要求在进场买股票与汇出之间做出选择的最后期限将近，各方也在观察已连续在台股净卖超约30亿美元的外资会如何动作。今日实质交易区暂看在30.300-30.350。

“ 在央行下达指令后，外资必须在一至两周内作出抉择，时间快到了。”一位外商银行交易员说。

另一外商银行交易员也称，今早外资汇出的金额感觉比较多，令台币在亚洲新兴货币中的走势也比较弱。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超64.21亿台币，连五日卖超共计916.56亿台币；上交易日为卖超65.63亿台币。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.299-30.333，上日台币实质交易区间主要在30.266-30.319。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.294/308左右，上日纽约盘收在30.300。

交易员观察市场最新动态：

* 台币实质交易在亚洲货币中偏弱。

* 外资早盘汇出，卖超台股动作未止。

* 央行要外资表态时限将至，料以汇出为主。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.300-30.350

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