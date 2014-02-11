拉美贸易：拉美太平洋联盟签署协议，成员国之间废除绝大部分关税

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透波哥大2月12日 - 拉美太平洋联盟(Pacific Alliance)成员国首脑周一签署了一项协议，将在成员国之间废除约90%的商品和服务关税。该联盟包括智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁。
太平洋联盟成立于2012年，致力于整合贸易、能源和基础设施的自由市场，并加强与主要贸易伙伴--亚洲的关系。
各国在去年的上届会议上原则上同意了该贸易协议。该协议规定，一旦各成员国议会批准协议，将废除成员国之间92%的关税，并逐步取消余下部分。
该协议还将建立一项基金，用于为成员国内的基础设施投资融资，并建立共同的药品价格监控体系。
四个成员国国内生产总值(GDP)总计占拉美经济产出的逾三分之一。哥斯达黎加、巴拿马和危地马拉也表达了加入联盟的兴趣。
该联盟料将通过推动自由贸易和聚焦快速增长的亚洲经济体，从而在拉美发挥更大影响力，以此取代阿根廷、委内瑞拉等南方共同市场成员国所支持的保护主义政策。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北