韩国汇市：韩元略微下滑，投资者静候美联储主席叶伦国会作证

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
投资者将密切关注叶伦稍晚在华盛顿的言论，从中寻求美联储下步动向的暗示。尽管预计叶伦将重申美联储持续缩减购债的意图，但近期就业增长放缓以及美国政府举债上限不确定等迹象，可能加大对美国经济成长轨迹的疑虑。
“目前来看美元兑韩元在1,070受到坚实支撑，国内供需动态目前看来处于均衡状态，”一位外汇交易员称。
另一位交易员表示，美元兑韩元汇率今日将在1,070至1,074之间窄幅波动，其并指出海外投资者的活动亦动向不一。
韩国股市综合股价指数 上涨0.4%，报1,931.23点。
三年期公债期货3月合约 上涨0.03点至105.93。
0230GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,072.8 1,071.2
日圆/韩元 10.5002/093 10.4850
韩国公债期货 * 105.93 105.90
韩国综合股价指数 1,931.23 1,923.30
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/石冠兰 审校 杜明霞/张若琪)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北