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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 11:02 BJT

韩国汇市：韩元略微下滑，投资者静候美联储主席叶伦国会作证

投资者将密切关注叶伦稍晚在华盛顿的言论，从中寻求美联储下步动向的暗示。尽管预计叶伦将重申美联储持续缩减购债的意图，但近期就业增长放缓以及美国政府举债上限不确定等迹象，可能加大对美国经济成长轨迹的疑虑。

“目前来看美元兑韩元在1,070受到坚实支撑，国内供需动态目前看来处于均衡状态，”一位外汇交易员称。

另一位交易员表示，美元兑韩元汇率今日将在1,070至1,074之间窄幅波动，其并指出海外投资者的活动亦动向不一。

韩国股市综合股价指数 上涨0.4%，报1,931.23点。

三年期公债期货3月合约 上涨0.03点至105.93。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,072.8 1,071.2

日圆/韩元 10.5002/093 10.4850

韩国公债期货 * 105.93 105.90

韩国综合股价指数 1,931.23 1,923.30

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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