版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 11:01 BJT

韩国股市：在叶伦听证会前小涨，逢低买盘推高三星电子

美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦将于周二面对共和党主导的众议院金融服务委员会，周四面对民主党掌控的参议院金融服务委员会。

“对于叶伦的表态，市场更有可能感到如释重负而非鼓舞。叶伦料将阐明美联储缩减购债步伐和升息计划的不确定性，”Mirae Asset分析师Chung Seung-jae表示。

韩国股市下跌股与上涨股之比为398比380，表明在叶伦提供证词之前缺乏足以左右市场的预期。

三星电子 上扬1.9%。韩国农心公司<004370. KS>大涨4.5%。影院运营商CJ CGV 攀升3.2%。

韩国航空工业公司(KAI) 下跌1%。地产租赁商Hanjinkal 下挫5%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐