香港个股：新地大幅削价出售新界楼盘货尾，二手业主减价压力增

日本债市：公债价格下滑，受法国大选首轮投票结果及日央行削减买债影响

路透东京4月24日 - 日本政府公债价格周一下跌，因市场所青睐的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出，此外，日本央行削减对三到五年期公债的购买规模。 10年期日债收益率 小涨1个基点至0.020%，20年期日债收益率 也小涨1个基点至0.555%。 日债收益率在上周曾跌至去年以来的最低位，因围绕法国大选的不确定性和朝鲜半岛的紧张局势都推动避险买盘。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7 日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 日本央行周一进行的常规购债操作中，剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,200亿 日圆，前次操作为3,500亿日圆。 五年期日债收益率 上升1.5个基点至负0.160%。 指标10年期日债期货 下跌0.08点至151.00。