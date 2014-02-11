《热点透视》艾克森美孚的标普排名跌出前二，科技股非唯一威胁

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann/Kevin Allison； 编译 洪曦

路透纽约/芝加哥2月10日 - 科技股并不是艾克森美孚(Exxon Mobil) 在标准普尔500指数中的地位的唯一威胁。10年以来头一次，这家石油巨头跌出美国大型企业排名的前两席。谷歌 的市值上升，排名现在仅次于苹果 。艾克森美孚也面临自身的压力。资本支出猛增而石油价格稳定，意味着这家企业有可能得接受更低的排名。

五年前，艾克森美孚3,800亿美元的市值还是苹果的四倍、谷歌的三倍多。不过自此之后，这两家科技巨擎的市值就突飞猛进，年复合增长率分别高达40%和29%。而艾克森美孚则几乎裹足不前。

尽管艾克森美孚被誉为经营情况最好的大型石油企业之一，但却面临业务萎缩风险。全球最容易开采的石油大多数已经被中东和拉丁美洲的政府控制油企所占据，迫使艾克森美孚及其同业只能在偏远地区或海洋寻找机会。过去四年里，艾克森美孚的资本支出大增56%，而其同期的原油和天然气产量仅增加1%。

如果原油稀缺导致油价上涨，上述情况也不会有太大影响，但问题是页岩油开采增加了供给，帮助油价保持稳定。美国新增的石油产量中，多数来自Continental Resources 这种灵活的独立企业；过去五年间，Continental Resources的规模扩大了三倍。在中石油 等巨擘在全球舞台展现实力之际，投资者却似乎更支持西方大型企业自行分拆的主意。