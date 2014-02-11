投行观点：瑞银首评港灯投资为“中性”，料股价仍有下调压力

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透香港2月11日 - 投行瑞银的报告称，首度给予香港电力及发电商--港灯投资 “中性”投资评级，目标价5.1港元，较水平约有4%下跌空间。
报告称，港灯投资自首次公开发售（IPO）以来股价下滑，以现价计其收益率可能较其他信托证券吸引，不过在加息环境之下其股价将处于弱势。
瑞银并指出，港灯投资的派息结构未如其盈利稳定，因为借贷大幅飙升及将自由现金流全部派出的派息政策，令公司在可见将来的每股股息不会出现增长。
而根据港灯投资向电能实业 收购资产的估值，折旧超于资本支，且自由现金流超于盈利。换言之，其派息相当于2014-19年预估盈利的119%，因此预期到2018年末，港灯投资的每股帐面值将由目前5.7港元降至约5.5港元。
瑞银给予港灯投资的目标价5.1港元，相当于2014年预测年化收益率7.8%。
由香港富商李嘉诚企业王国分拆上市的港灯电力投资，上月底以合订证券（商业信托单位及控股公司/营运公司股份綑绑）形式上市，招股价为5.45港元，集资约241亿港元，是自2012年尾以来除日本外亚洲最大宗IPO。
不过自上市以来股价一直潜水，从未触及发售价。香港时间11:05，该股跌0.56%，报5.33港元。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北