投行观点：瑞银首评港灯投资为“中性”，料股价仍有下调压力

路透香港2月11日 - 投行瑞银的报告称，首度给予香港电力及发电商--港灯投资 “中性”投资评级，目标价5.1港元，较水平约有4%下跌空间。

报告称，港灯投资自首次公开发售（IPO）以来股价下滑，以现价计其收益率可能较其他信托证券吸引，不过在加息环境之下其股价将处于弱势。

瑞银并指出，港灯投资的派息结构未如其盈利稳定，因为借贷大幅飙升及将自由现金流全部派出的派息政策，令公司在可见将来的每股股息不会出现增长。

而根据港灯投资向电能实业 收购资产的估值，折旧超于资本支，且自由现金流超于盈利。换言之，其派息相当于2014-19年预估盈利的119%，因此预期到2018年末，港灯投资的每股帐面值将由目前5.7港元降至约5.5港元。

瑞银给予港灯投资的目标价5.1港元，相当于2014年预测年化收益率7.8%。

由香港富商李嘉诚企业王国分拆上市的港灯电力投资，上月底以合订证券（商业信托单位及控股公司/营运公司股份綑绑）形式上市，招股价为5.45港元，集资约241亿港元，是自2012年尾以来除日本外亚洲最大宗IPO。

不过自上市以来股价一直潜水，从未触及发售价。香港时间11:05，该股跌0.56%，报5.33港元。（完）