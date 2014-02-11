更新版 1-新债招标：国开福娃增发债收益率整体略高，市场更为关注长端配置价值

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
* 国开福娃增发债收益率大多较预期稍高
* 公开市场逆回购暂停，谨慎预期难消
* 一年品种需求减弱，长期品种配置价值更受关注 (新增市场人士评论及标售结节)
路透上海2月11日 - 中国国家开发银行 周二稍早招标的五期固息债("福娃债")，收益率大多较预期稍高。面对本周公开市场大量逆回购到期，央行今日选择按兵不动，尽管未出市场意料之外，但仍难打消机构谨慎预期，投标心态亦受此波及。
市场人士并指出，年初以来的新债发行短期品种更受青睐，但本次增发债这一状况有所改变，一年品种需求减弱，且随后在一级半市场上表现不佳，而七年和10年的长期品种相对而言需求尚可，表明市场更为关注利率债长端的配置价值。
“这个结果，长的还可以，配置户有点需求，短的之前(价格)跌太多了，”上海一银行交易员称。
他表示，一年增发债目前在一级半市场上以平价返手续费成交，“平价返一毛刚才成交，一般期限短的返不了这么多，可能有些机构拿到后贴点就出了。”
他还谈到，由于此前短期利率债走势强劲，收益率曲线趋陡峭后令长端的配置价值更为明显，这也促使市场的风险偏好有所转换。
今日新债具体招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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发行量(亿元) 60 60 60 60 60
预测均值 4.96% 5.43% 5.54% 5.64% 5.70%
中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.4929% -- 5.6905% --
投标倍数 1.72 3.72 1.83 2.19 1.96
面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.0174%、5.4900%、5.6108%、5.7002%和5.7555%。
今日新债具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 均各为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月13日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 2月12日-2月13日
上市日 1/年：2月17日
3/5/7/10年：2月19日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权) (完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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