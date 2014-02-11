版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 11:50 BJT

《全球汇市》美元指数触及两周低点，澳元升至一个月高点

分析师普遍认为叶伦将重申，只要经济如预期般改善，美联储会继续缩减其购债规模，并且再度强调会坚持长期保持低利率的承诺。

“我们预期她发出的讯息将会同之前几次一致，”摩根大通分析师在给客户的报告中写道。

“我们认为叶伦没有理由在联邦公开市场委员会(FOMC)3月会议之前有所行动，尤其是还要等待最新一份就业报告出炉，以进一步厘清就业市场的基本趋势。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3667 1.3644 +0.17 -0.57 1.3745

美元/日圆 102.14 102.24 -0.10 -3.00 105.30

欧元/日圆 139.59 139.50 +0.06 -3.55 144.73

美元/瑞郎 0.8950 0.8969 -0.21 +0.25 0.8928

英镑/美元 1.6418 1.6400 +0.11 -0.83 1.6556

美元/加元 1.1076 1.1054 +0.20 +4.29 1.0620

澳元/美元 0.9002 0.8946 +0.63 +1.00 0.8913

新西兰元/美元 0.8297 0.8266 +0.38 +1.11 0.8206

澳元/日圆 91.950 91.460 +0.54 -2.02 93.850

新西兰元/日圆 84.750 84.510 +0.28 -1.92 86.410

英镑/日圆 167.69 167.67 +0.01 -3.81 174.33

澳元/新西兰元 1.0842 1.0816 +0.24 -0.06 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/高琦/李婷仪/张若琪; 审校 艾茂林/龚芳/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐