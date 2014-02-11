《全球汇市》美元指数触及两周低点，澳元升至一个月高点

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
分析师普遍认为叶伦将重申，只要经济如预期般改善，美联储会继续缩减其购债规模，并且再度强调会坚持长期保持低利率的承诺。
“我们预期她发出的讯息将会同之前几次一致，”摩根大通分析师在给客户的报告中写道。
“我们认为叶伦没有理由在联邦公开市场委员会(FOMC)3月会议之前有所行动，尤其是还要等待最新一份就业报告出炉，以进一步厘清就业市场的基本趋势。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3667 1.3644 +0.17 -0.57 1.3745
美元/日圆 102.14 102.24 -0.10 -3.00 105.30
欧元/日圆 139.59 139.50 +0.06 -3.55 144.73
美元/瑞郎 0.8950 0.8969 -0.21 +0.25 0.8928
英镑/美元 1.6418 1.6400 +0.11 -0.83 1.6556
美元/加元 1.1076 1.1054 +0.20 +4.29 1.0620
澳元/美元 0.9002 0.8946 +0.63 +1.00 0.8913
新西兰元/美元 0.8297 0.8266 +0.38 +1.11 0.8206
澳元/日圆 91.950 91.460 +0.54 -2.02 93.850
新西兰元/日圆 84.750 84.510 +0.28 -1.92 86.410
英镑/日圆 167.69 167.67 +0.01 -3.81 174.33
澳元/新西兰元 1.0842 1.0816 +0.24 -0.06 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/高琦/李婷仪/张若琪; 审校 艾茂林/龚芳/张明钧)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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