台湾债市：次级公司债交易升温，不排除有外资卖股资金转进停泊

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透台北2月13日 - 通货回笼且外资大量卖超台股未全数汇出，令公司债次级市场交投升温。路透周四统计，自春节开红盘至昨日为止的六个交易日，存续期两年内、评等"twAA"以上的公司债成交金额已近300亿台币。周三更扩量至114.45亿。
路透依据柜台买卖中心每日公布的公司债成交行情表统计，买盘多集中在台电、中油、鸿海 、输出入银行、富邦金 等标的，此外像是渣打银、汇丰银等外商银行发行的台币计价公司债也有成交。
债市交易员认为，上述公司债一向是外资喜爱的投资标的。因此合理怀疑外资将部分卖超台股的资金转向公司债停泊。此外，本地与外商银行为去化过剩的资金，也持续买进存续期偏短、企业信用良好的公司债标的，此令成交殖利率稳在低档，难有弹升机会。
“(外资买券)这几天有多一些，以AAA为主。欧系与美系资金都有，但还是要看价格。”一大型证券商交易员说。
另一大型银行交易员则称，近日公司债买气不是很明显，但外商银行的确有需求。纵然如此，也很难判断买家到底是外商银行还是外资，此外，基于资金配置需求，本国银行也持续在买进。
他表示，相较于过去外资为求资金停泊不计代价地买进，导致次级市场公司债价格异常飙高，近期已难见到当年盛况。
一证券商交易主管指出，这几天撮合成交过程中，是有感觉外资的比重较高。不过有欧系客户反映，没有办法接受公司债与公债等无风险标的利差太小的现况。
“卖方价格开太高，外资也不会照单全收。”他说。
台湾证券交易所资料显示，外资及陆资2月以来在台股净卖超728.66亿台币。若加计蛇年封关日的卖超金额更逾900亿台币。惟外资并未大量汇出卖股资金，据本地联合报报导，外资这波仅汇出约11亿美元，折合台币340亿。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8