台湾债市：次级公司债交易升温，不排除有外资卖股资金转进停泊

路透台北2月13日 - 通货回笼且外资大量卖超台股未全数汇出，令公司债次级市场交投升温。路透周四统计，自春节开红盘至昨日为止的六个交易日，存续期两年内、评等"twAA"以上的公司债成交金额已近300亿台币。周三更扩量至114.45亿。

路透依据柜台买卖中心每日公布的公司债成交行情表统计，买盘多集中在台电、中油、鸿海 、输出入银行、富邦金 等标的，此外像是渣打银、汇丰银等外商银行发行的台币计价公司债也有成交。

债市交易员认为，上述公司债一向是外资喜爱的投资标的。因此合理怀疑外资将部分卖超台股的资金转向公司债停泊。此外，本地与外商银行为去化过剩的资金，也持续买进存续期偏短、企业信用良好的公司债标的，此令成交殖利率稳在低档，难有弹升机会。

“(外资买券)这几天有多一些，以AAA为主。欧系与美系资金都有，但还是要看价格。”一大型证券商交易员说。

另一大型银行交易员则称，近日公司债买气不是很明显，但外商银行的确有需求。纵然如此，也很难判断买家到底是外商银行还是外资，此外，基于资金配置需求，本国银行也持续在买进。

他表示，相较于过去外资为求资金停泊不计代价地买进，导致次级市场公司债价格异常飙高，近期已难见到当年盛况。

一证券商交易主管指出，这几天撮合成交过程中，是有感觉外资的比重较高。不过有欧系客户反映，没有办法接受公司债与公债等无风险标的利差太小的现况。

“卖方价格开太高，外资也不会照单全收。”他说。