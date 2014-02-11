中国汇市：人民币早盘在6.06附近窄幅振荡，短期料维持盘整

* 即期早盘在6.06元附近振荡

* 疑似干预的购汇盘时有出现

* 短期内人民币预期稳定

路透北京2月11日 - 人民币兑美元即期 周二早盘窄幅振荡。随着节后复工，场内交投逐步趋于热络，结购汇力量相对均衡，价格继续围绕6.06元小幅波动，但交易人士怀疑购汇力量有干预嫌疑。

交易人士反映，在客盘结汇压力下，即期汇价随中间价微幅高开，但仍时有购汇盘出现抬升美元价格，短期内预计即期可能仍会在6.06元附近盘整。

“看上去购汇就是往6.06的方向走，...(但)客盘结汇是挺强的，短期来看与香港离岸人民币价差比较稳定，能够支撑结汇的力度。”一股份行交易员表示。

他并认为，短期而言人民币预期稳定，不但不会出现其他新兴市场的货币贬值，还有可能成为部分东南亚货币的替代品，当资金撤出这些国家时，会流入人民币市场。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.0597元，上日收报6.0593元。今日人民币兑美元中间价 为6.1069元，上日中间价为6.1083元。

招商证券 最新研究报告认为，美联储退出量化宽松(QE)是本轮新兴市场动荡的幕后推手，该因素有可能导致中国新增外汇占款在近期出现阶段性回落，但2014年全年全球的国际资本流动仍将处于回归正常化的阶段，不需对中国的外汇占款和人民币汇率过度悲观。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1115/35，上日尾盘为6.112。

北京时间11:56，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0365/95元，上一交易日尾盘报6.0344元。