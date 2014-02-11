国际油市：布兰特原油升向109美元，市场乐观地静候叶伦国会证词

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇

3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。