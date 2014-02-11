国际油市：布兰特原油升向109美元，市场乐观地静候叶伦国会证词

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
“如果叶伦的证词一如预期的温和，将会给油市一些信心，”新加坡辉立期货投资分析师Chee Tat Tan说。“美元可能进一步走贬，从而有助于提升原油需求。”
0321GMT，布兰特3月原油期货 涨0.08美元，报每桶108.71美元，上日结算价跌0.94美元。该合约将于周四到期。
美国原油期货 涨0.06美元至每桶100.12美元。该合约周一收在100美元关口上方，为年内首次。
美国油价盘旋在六周高位附近，受助于上周馏分油库存一如预期下降，部分是因为美国全国天气严寒。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 龚芳/艾茂林/李爽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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