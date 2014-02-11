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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 12:30 BJT

企业结盟：阿提哈德航空称，正与意大利航空往来银行洽商收购股权

路透新加坡2月11日 - 阿提哈德航空(Eithad Airways)执行长James Hogan表示，该公司本周正与意大利航空的往来银行在罗马讨论收购股权事宜。

Hogan周二在新加坡航空展的一场媒体简报会上表示，无法说明能否完成交易，仅称他们仍在进行尽职调查(due diligence)程序。

熟知事况的消息人士表示，阿提哈德航空可能最多以3亿欧元(4.09亿美元)收购意大利航空40%的股权。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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