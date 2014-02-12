台湾货币市场：2月12日及本提存期资金预期变化一览表

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北2月12日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,674.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 3兆879.75亿台币：(单位：亿台币)
02/13 3,937.00
02/14 895.00
02/17 3,192.70
02/18 881.50
02/19 587.00
02/20 3,393.50
02/21 3,599.00
02/24 3,948.80
02/25 1,002.25
02/26 2,288.20
02/27 2,167.30
02/28 2,492.50
03/03 2,495.00
--公债还本付息157.9130675亿台币
02/13 90甲2期13息 30.00亿
02/13 101甲4期2息 12.25亿
02/14 96甲2期7息 7.98006亿
02/14 97甲2期6息 15.00亿
02/16 98甲2期5息 12.75亿
02/18 92甲3期11息 16.25亿
02/22 99甲4期4息 15.00亿
02/22 100甲4期3息 12.00亿
02/24 95甲2期8息 11.25亿
02/25 94甲3期9息 14.25亿
02/26 102甲5期1息 11.1830075亿
--国库券到期偿还
02/27 财102-10期182天国库券到期 200亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--2/14：发行103/4期五年公债，金额400亿台币，11日标售。
--2/17：发行364天期存单，预计金额1,200亿台币，14日标售。
--2/24：发行两年期存单，预计金额100亿台币，21日标售。
--2/24：发行财103-3期273天国库券，预计金额250亿台币，21日标售。
--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。
--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
注：*表更新 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。