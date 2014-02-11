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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 16:21 BJT

香港股市：创下近三个月最大单日涨幅，保险股大涨

中国平安保险 攀升逾5%至近两周来最高；中国人寿 飙升4.9%，创近三个月来最佳单日表现。

中国近几日发布的一系列政策公告，被视为利好从汽车到保险和基础设施等行业的获利增长。中国在本周稍晚将公布一系经济数据，贸易数据将于周三率先出炉。(完)
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