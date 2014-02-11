中国金融：交银中国财富景气指数回升，不动产投资意愿区域分化

路透上海2月11日 - 中国第五大商业银行--交通银行 周二发布的最新一期交银中国财富景气指数回升，因年终奖和年末理财收益上升推动小康家庭收入增长等因素；但八个月来持续攀升的不动产投资意愿则略有回落，且不同地区家庭的房地产投资意愿出现分化。

本期交银财富指数达130点，较去年末的127点小幅回升，并略高于2013年平均水平。三个一级指标中，经济景气、收入增长均上升，投资意愿继续持平，收入增长指标成为拉动财富指数上涨的主要因素。

交银金融研究中心指出，在最新的调查中，近50%的小康家庭对当期家庭收入感到满意，劳动报酬因素使家庭收入提高的小康家庭占比接近60%。表明本期家庭财务状况乐观程度明显提高，可能很大程度上是得益于年底企事业单位年终奖金的发放。

本期调查中，因去年四季度国内部分城市收紧二套房贷政策，房价涨幅开始趋稳，小康家庭不动产投资意愿结束了八个月的持续上涨。分区域来看，京沪深等一线城市不动产投资意愿上升明显，而西部、南部和北部地区均有回落。

交银金融研究中心副总经理周昆平表示，受益于刚需家庭入市意愿较强和加大普通住房供应政策导向，今年刚需住房销售比重将提升。随着供给逐渐改善，房价涨幅将比去年收窄，上半年涨价压力或大于下半年。

他还指出，房价上涨格局将由普涨时代进入分化时代，随着重点城市和高库存城市房价分化的加剧，预计未来各区域不动产投资意愿指数的趋势也将出现分化。

专业房地产研究机构--中国指数研究院近日称，去年四季度，多个城市调控政策密集收紧，促进当地市场降温，使得去年11-12月房价涨幅逐步放缓，今年1月房地产调控政策整体趋稳。在供需双方的共同作用下，多数城市供应量和成交量进入季节性低位，1月全国住宅均价涨幅略有收窄。

对于流动性资产的投资意愿，固定收益和非固定收益的银行理财产品稳居前两位，债券投资名列第三，高风险的外汇、股票和贵金属的投资意愿均呈下降趋势。

交通银行首席经济学家连平预计，若监管政策没有大的变化，今年国内流动性依然偏紧，市场利率水平有继续上升的压力，这使得固定收益或债券类投资仍具较大吸引力。