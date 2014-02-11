中国金融：交银中国财富景气指数回升，不动产投资意愿区域分化

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透上海2月11日 - 中国第五大商业银行--交通银行 周二发布的最新一期交银中国财富景气指数回升，因年终奖和年末理财收益上升推动小康家庭收入增长等因素；但八个月来持续攀升的不动产投资意愿则略有回落，且不同地区家庭的房地产投资意愿出现分化。
本期交银财富指数达130点，较去年末的127点小幅回升，并略高于2013年平均水平。三个一级指标中，经济景气、收入增长均上升，投资意愿继续持平，收入增长指标成为拉动财富指数上涨的主要因素。
交银金融研究中心指出，在最新的调查中，近50%的小康家庭对当期家庭收入感到满意，劳动报酬因素使家庭收入提高的小康家庭占比接近60%。表明本期家庭财务状况乐观程度明显提高，可能很大程度上是得益于年底企事业单位年终奖金的发放。
本期调查中，因去年四季度国内部分城市收紧二套房贷政策，房价涨幅开始趋稳，小康家庭不动产投资意愿结束了八个月的持续上涨。分区域来看，京沪深等一线城市不动产投资意愿上升明显，而西部、南部和北部地区均有回落。
交银金融研究中心副总经理周昆平表示，受益于刚需家庭入市意愿较强和加大普通住房供应政策导向，今年刚需住房销售比重将提升。随着供给逐渐改善，房价涨幅将比去年收窄，上半年涨价压力或大于下半年。
他还指出，房价上涨格局将由普涨时代进入分化时代，随着重点城市和高库存城市房价分化的加剧，预计未来各区域不动产投资意愿指数的趋势也将出现分化。
专业房地产研究机构--中国指数研究院近日称，去年四季度，多个城市调控政策密集收紧，促进当地市场降温，使得去年11-12月房价涨幅逐步放缓，今年1月房地产调控政策整体趋稳。在供需双方的共同作用下，多数城市供应量和成交量进入季节性低位，1月全国住宅均价涨幅略有收窄。
对于流动性资产的投资意愿，固定收益和非固定收益的银行理财产品稳居前两位，债券投资名列第三，高风险的外汇、股票和贵金属的投资意愿均呈下降趋势。
交通银行首席经济学家连平预计，若监管政策没有大的变化，今年国内流动性依然偏紧，市场利率水平有继续上升的压力，这使得固定收益或债券类投资仍具较大吸引力。
交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在7万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在5万元以上。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在