泰国政经：稻米采购方案2月底期效届满，当前政府称无权续延

路透曼谷2月11日 - 泰国政府周二表示，该国饱受争议的稻米采购方案2月底到期后，无法继续，因当前的政府无这个职权。

“我们只是看守政府，无权延长任何政策。稻米采购方案期效将在2月28日自动届满。”总理办公室一名部长Varathep Rattanakorn告诉路透。

总理英拉(Yingluck Shinawatra)2011年推行的该计划以高于市价向农户收购稻米，但那使得那些稻米在国际市场上无竞争力。政府已发现很难出售那些收购的稻米，而且计划也遭遇资金问题，让很多农户得等上好几个月才能收到款项。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)