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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 13:35 BJT

澳洲股市：上涨，澳新银行强劲获利推升银行股

路透悉尼2月11日 - 澳洲股市周二上涨0.6%，受权重股银行股升势所激励，此前澳新银行(澳盛银行/ANZ)公布强劲获利；投资人则等候叶伦出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席后的首场国会证词陈述。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨32.4点至5,254.5点，为连续第四个交易日上涨，且在两周高位徘徊。周一时为上涨1.1%。

澳股在下午因技术故障曾中断交易约30分钟。(完)
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