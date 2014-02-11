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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 14:19 BJT

韩国热股：三星电子股价一度大涨3%，因汇率疑虑消退

路透首尔2月11日 - 韩国三星电子 周二股价一度大涨3%，因汇率疑虑消退。

“近来日圆兑美元和韩元的贬值受阻，使得汇率方面的担忧大都消退，突显出三星股价在1月迟滞后有低接的价值，”大信证券科技分析师Park Kang-ho表示。

三星股价周二一度大涨3%至131.1万韩元（约1,200美元），为逾两周来最高盘中水准。三星股价已经连续四日上涨。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
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