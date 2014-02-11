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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 13:58 BJT

路透调查：印尼央行周四料将维持指标利率在7.50%不变

路透雅加达2月11日 - 一份路透调查显示，印尼央行预计将在周四的政策会议上保持指标利率不变，因为进口减少正在让该国的大规模经常帐赤字缩窄。

除了一位分析师之外，所有受访者均预计指标利率 将连续第三个月保持在7.50%。去年6月到11月间，印尼央行总共加息175个基点。

印尼仍然容易受到基金抛售卢比和债券的影响。由于美联储缩减刺激计划，资金开始逃出新兴经济体。

调查还显示，隔夜存款利率(FASBI)和贷款工具利率(lending facility rate)分别保持在5.75%和7.50%不变。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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