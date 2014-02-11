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市场报道 | 2014年 2月 11日 星期二 14:24 BJT

欧洲个股：欧莱雅将从雀巢回购8%股份

路透巴黎2月11日 - 欧莱雅(L'Oreal) 和雀巢 周二表示，两家公司达成了一项协议。欧莱雅将从雀巢回购4,850万份股票，或相当于8%的股份。

此举将让欧莱雅每股获利按年增长逾5%。雀巢持有的欧莱雅股份则将从29.4%下降到23.29%。

双方在声明中称，Bettencourt Meyers家族在欧莱雅的持股比例将从30.6%提高到33.31%。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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