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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 14:09 BJT

韩国汇市：韩元持稳，静候叶伦听证会

路透首尔2月11日 - 韩元 周二持稳，盘中交投于狭窄区间，今日稍晚叶伦将首次以美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的身分在国会作证。

韩元兑美元 本地收报1,071.1韩元，周一本地收报1,071.2韩元。(完)

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