《SAFT专栏》主要央行弹药用尽，只剩空谈

**难以预测**

美联储在12月开始缩减购债时调整了这一指引，其他美联储官员近期也建议用更广泛的一系列就业指标加以补充或替代，或是参考美联储自己的经济预估。

不过就像老笑话所说的，进行预测是件难事，尤其是预测未来。

就在去年8月，英国央行出台了一套相当复杂的前瞻性指引机制，包括7%的失业率，并称这个门槛要到2015年稍晚才会触及。不料在几个月之后，英国失业率现在已经降至7.1%。尽管英国央行上周维持利率不变，它们仍面临着提出符合实际情况的更佳框架的压力--英国经济一定程度上正在复苏，不过还远未到需要直接收紧货币政策的地步。

英国央行的解决办法也可能是转而依靠一系列指标，抑或一系列对更广泛指标的预估值。但是无论如何，两个核心问题仍然存在。

预测经济数据极其困难，要预判相对该数据的立场更是难上加难。这就是所有长期合约面临的难题，即便是那些附有众多免除条款的也是如此。合约双方，正如这种情况下的央行和市场，都能理解在了解局面发展之后，大家将会按照自身利益最大化的方式行事。

期待其他可能性是愚蠢的行为。

这样一来，央行和投资者就陷入了一种微妙的局面。随着事态发展，决策者假装拥有手段，而投资者假装对此深信不疑。

如果复苏来得太快，那倒不是大问题。在那种情况下，央行将会收紧政策，大家都会忘掉前瞻性指引。相反，如果局面恶化才会带来问题。

鉴于央行购买资产的意愿似乎在减弱，如果前瞻性指引是用来真正地放宽政策，那么将更难以赢得投资者的信任。