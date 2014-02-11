台湾股市：收盘连四升，美股若续稳台股有望挑战月线

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透台北2月11日 - 台湾股市周二连续第四日收升，主要跟随亚股升势。分析师认为，若美股能够持稳，台股有望续反弹挑战月线8,522点。
台湾加权股价指数 收盘微升0.46%至8,430.56点；成交初值 为791.87亿台币，上日修正后为799.06亿。
第一金投顾副总经理陈奕光说，“只要美股止稳，这波反弹到月线8,522点很正常，如果美联储又有鸽派言论出现，也不排除激励股市V型反转，回到8,600点的位子。”
陈奕光也说，目前台股指数在8,577-85,19的跳空缺口若能够回补，则台股指数的反弹力道将更强劲，有望直攻8,600点。但目前看来，大型股表现平平，还是以小型股的反弹较显着。
周二美联储主席叶伦将在国会金融服务委员会提供关于美国经济以及货币政策的证词。
台湾工业银行体系的开发金控 拟收购万泰银 股权迈向转型，分析师认为此举将有利开发金银行端获利趋稳，其综效可望在明年发挥。
亚洲区域股市方面，本地时间14:17，韩股 收升0.46%；港股 升1.90%，而上海股市 则升1.01%。(完)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北