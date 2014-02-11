台湾股市：收盘连四升，美股若续稳台股有望挑战月线

路透台北2月11日 - 台湾股市周二连续第四日收升，主要跟随亚股升势。分析师认为，若美股能够持稳，台股有望续反弹挑战月线8,522点。

台湾加权股价指数 收盘微升0.46%至8,430.56点；成交初值 为791.87亿台币，上日修正后为799.06亿。

第一金投顾副总经理陈奕光说，“只要美股止稳，这波反弹到月线8,522点很正常，如果美联储又有鸽派言论出现，也不排除激励股市V型反转，回到8,600点的位子。”

陈奕光也说，目前台股指数在8,577-85,19的跳空缺口若能够回补，则台股指数的反弹力道将更强劲，有望直攻8,600点。但目前看来，大型股表现平平，还是以小型股的反弹较显着。

周二美联储主席叶伦将在国会金融服务委员会提供关于美国经济以及货币政策的证词。

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