《综述》叶伦在就任美联储主席后的首次国会听证会上恐难轻易过关

不过美国就业成长连续两个月表现疲弱，制造业活动数据也令人失望，加上最近新兴市场遭抛售也冲击到美股，这些都足以让众议院金融服务委员会对她磨刀霍霍。委员会主席是共和党人Jeb Hensarling，他长久以来一直抨击美联储刺激举措是在让美国债务滚雪球般变大。

预料叶伦将在听证会平静地点出就业市场好转的长期趋势，包括失业率迅速降至6.6%，以及通胀虽低但仍平稳，以此做为谨慎乐观的理由，从而稳步缩减刺激举措。

叶伦向来担心经济衰退给美国劳工造成的痛楚，她可能也将强调政策将有一段时间保持宽松。

不过，叶伦应该不会轻易透露美联储会如何微妙调整口头承诺，按照就业及通胀水平来维持低利率。美联储已经表明只要通胀受控，至少在失业率触及6.5%之前不会考虑升息。