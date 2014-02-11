中国环保：今年氮氧化物排放量计划减少5%，二氧化硫及化学需氧量减2%

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透北京2月11日 - 中国环境保护部副部长翟青周二称，今年将全力推进大气、水、土壤污染治理三项重点工作。2014年确定的年度减排任务为，与去年相比，二氧化硫、化学需氧量和氨氮排放量分别减少2%，氮氧化物排放量减少5%。
翟青在国新办举行的新闻发布会上表示，中国总量减排进展顺利。预计2013年度减排任务可以全面完成，尤其是氮氧化物有望下降4%以上。去年环保部不予审批的项目有32个，涉及投资达到1,184亿元人民币。
“争取在2014年污水处理能力再增加1,000万吨，电厂脱硝再增加1.3亿千瓦，钢铁烧结机的脱硝增加1.5万平米，黄标车的淘汰达到300万辆。”翟青说。
“十二五”期间中国政府确定了四项主要污染物的减排任务，其中二氧化硫、化学需氧量各削减8%；氨氮以及氮氧化物，各削减10%。
“从这几年的工作情况来看，二氧化硫、化学需氧量和氨氮三年来均削减了7%以上，这三项指标任务完成情况和时间进度基本上是匹配的。但是氮氧化物三年下来大体上仅削减了20%左右，应该说，这个进度对2014年、2015年形成了很大的压力。”翟青说。
翟青称，今年将突出抓好京津冀及周边地区大气污染治理这一重中之重。发挥全国大气污染防治部际协调小组作用，深化京津冀及周边地区、长三角协作机制建设，推进珠三角区域协作，解决区域突出问题。推进重点行业污染治理，加快大气环境监测预警体系建设。
在水污染防治方面，编制出台《水污染防治行动计划》并组织实施。重点保护好饮用水水源地、生态良好湖泊等高功能水体，消灭国控断面劣Ⅴ类等污染严重水体。
在土壤污染防治方面，编制出台《土壤环境保护和污染治理行动计划》并组织实施。启动全国土壤污染状况详细调查和土壤环境保护工程第一批重点项目，积极推进土壤污染治理与修复。
加快推进大气污染防治、土壤环境保护、核安全、环境监测管理等方面法律法规的制修订。继续推进环境污染强制责任保险试点。
翟青并表示，将从严从紧控制“两高一资”、低水平重复建设和产能过剩项目建设。完善污染物排放标准体系，出台关于加强地方环保标准工作的意见。引导环保技术示范推广和应用。持续推进强制性清洁生产审核。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在