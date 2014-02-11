中国农业：发改委称将提高2014年稻谷最低收购价格

标题新闻：马克龙料以61%得票赢得法国总统大选第二轮投票，极右派勒庞支持率39%--Opinionway民调
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月11日 - 中国政府今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策，并适当提高最低收购价格水平，各类稻米提价幅度在每50公斤3-5元不等。
发改委网站周二刊登新闻稿称，经国务院批准，2014年生产的早籼稻（三等）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别提高到每50公斤135元、138元和155元，比2013年分别提高3元、3元和5元。
这一提价水平较2013年降低，当时的提价幅度为每50公斤10-12元不等。
发改委稍早已公布小麦最低收购价，今年国内主要产区的小麦最低收购价为每市斤1.12元人民币。这较去年1.02元的标准提高0.10元。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北