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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 14:47 BJT

中国农业：发改委称将提高2014年稻谷最低收购价格

路透北京2月11日 - 中国政府今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策，并适当提高最低收购价格水平，各类稻米提价幅度在每50公斤3-5元不等。

发改委网站周二刊登新闻稿称，经国务院批准，2014年生产的早籼稻（三等）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别提高到每50公斤135元、138元和155元，比2013年分别提高3元、3元和5元。

这一提价水平较2013年降低，当时的提价幅度为每50公斤10-12元不等。

发改委稍早已公布小麦最低收购价，今年国内主要产区的小麦最低收购价为每市斤1.12元人民币。这较去年1.02元的标准提高0.10元。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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