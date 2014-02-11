中国农业：发改委称将提高2014年稻谷最低收购价格

路透北京2月11日 - 中国政府今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策，并适当提高最低收购价格水平，各类稻米提价幅度在每50公斤3-5元不等。

发改委网站周二刊登新闻稿称，经国务院批准，2014年生产的早籼稻（三等）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别提高到每50公斤135元、138元和155元，比2013年分别提高3元、3元和5元。

这一提价水平较2013年降低，当时的提价幅度为每50公斤10-12元不等。