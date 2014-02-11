中国股市：沪综指连三日收升并续创逾一个月新高，金融地产板块领涨

标题新闻：马克龙料以61%得票赢得法国总统大选第二轮投票，极右派勒庞支持率39%--Opinionway民调
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路透北京2月11日 - 中国股市沪综指周二连三日收升，并再创逾一个月收盘新高。今日市场并未受到央行暂停逆回购操作的影响，大盘在金融地产权重板块带动下继续强势上涨，资金从创业板暂时流出。分析师指出，近期市场流动性的改善，乐观的政策和年报业绩预期都对目前行情形成支撑。
沪综指 收报2,103.671点，涨17.604点或0.84%，此前收盘高点为1月2日的2,109.39点；上证A股今日成交额1,250亿元人民币，上日成交量为1,125亿元。
“对“两会”政策存在前进的展望，会导致政策主题性板块的活跃，可能会成为市场活跃的点，带动大盘的人气。”信达证券策略分析师艾宜表示。
他并指出，银行板块估值相对较低，盈利能力较好且价格便宜，对资金具备一定的吸引力，同时相对较好的流动性亦便于大规模资金进场参与行情。
上证金融地产行业指数 收涨1.76%，其中中信银行 涨停；而近期频创新高的深圳创业板指数P 则收跌1.691%。
面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。
沪深300指数 收报2,285.562点，涨0.80%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,275.6点，涨0.50%，成交585,444手。（完）
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3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北