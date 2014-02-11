中国股市：沪综指连三日收升并续创逾一个月新高，金融地产板块领涨

路透北京2月11日 - 中国股市沪综指周二连三日收升，并再创逾一个月收盘新高。今日市场并未受到央行暂停逆回购操作的影响，大盘在金融地产权重板块带动下继续强势上涨，资金从创业板暂时流出。分析师指出，近期市场流动性的改善，乐观的政策和年报业绩预期都对目前行情形成支撑。

沪综指 收报2,103.671点，涨17.604点或0.84%，此前收盘高点为1月2日的2,109.39点；上证A股今日成交额1,250亿元人民币，上日成交量为1,125亿元。

“对“两会”政策存在前进的展望，会导致政策主题性板块的活跃，可能会成为市场活跃的点，带动大盘的人气。”信达证券策略分析师艾宜表示。

他并指出，银行板块估值相对较低，盈利能力较好且价格便宜，对资金具备一定的吸引力，同时相对较好的流动性亦便于大规模资金进场参与行情。

上证金融地产行业指数 收涨1.76%，其中中信银行 涨停；而近期频创新高的深圳创业板指数P 则收跌1.691%。

面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。