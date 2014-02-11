中国债市：13洛矿PPN001持有人会议回购方案仍存分歧，博弈进行中--消息

路透上海2月11日 - 中国信用债市场潜在风险又添一例，不过博弈仍在进行中。因失去旗下上市公司控制权，而引发债券投资人提前回购诉求的洛阳矿业集团，周二召开13洛矿PPN001(非公开定向债务融资工具)持有人会议。但据消息人士透露，因发行人和投资人各持己见，现场并未形成任何决议。

一熟知内情的消息人士称，目前多数投资人倾向投票广州农商行提出的提前回购方案，但发行人仍表示失去控制权事件本身并无过错，投资人方案能否最终达成仍有疑义。

“发行人现场没有松口，接下来要看三天后统计投票的比例能否超过3/4，这个是大概率事件，届时发行人如果还不同意，可能就只得走法律程序了。”该消息人士称。

去年12月，洛阳矿业控股上市子公司洛阳钼业 ，获第二大股东鸿商集团增持H股，导致后者超过洛阳矿业成为洛阳钼业新的第一大股东。由于洛阳矿业对洛阳钼业不再拥有控制权，所以洛阳钼业将被调出其合并报表范围，并由此引发洛矿债券投资人的强烈反应。

根据会计师事务所以2013年9月30日为基准的测算，失去洛阳钼业控制权后，洛阳矿业总资产减少60.07%，净资产减少57.85%，总收入减少99.96%，净利润减少67.10%。

洛阳矿业集团2013年发行了5亿元人民币非公开定向债务融资工具，期限三年，票面利率6%，主体评级AA+。

**投资人要求无条件回购**

根据上海清算所的公告，13洛矿PPN001投资人中的广州农商行(持有1亿元）和中银基金公司（持有5,000万元），均在2月7日公告了其对未到期债务偿付安排的修订议案。

其中广州农商行的提议是：议案通过后五个工作日内，发行人无条件回购，并按票面利率支付相应利息；中银基金的方案则为：在首个付息日（2014年8月12日）时，偿付利息并回购。

据了解，其他投资人提出的方案还包括不提前回购，但提高票面利率等，不过在今日上午北京的持有人会议上，最终投票方案选择的是广州农商行方案。

但据上述消息人士透露，发行人现场并未明确同意该回购方案，并表示失去控制权并非是主动减持所致，本身并无过错，因此提前回购能否达成仍有不确定性。

根据发行人之前发布的13洛矿PPN001未到期债务偿付安排议案，发行人认为其合并口径下偿债能力虽有所减弱，但公司本部自身享有的总资产、净资产、总收入、净利润未受到明显影响，仍具备相应的债券本息偿付能力。

且公司未来有备用授信额度，分红收益及债权回收等偿债保障措施，另有拟采取由洛阳市新区建设投资公司提供全额不可撤消连带责任担保的增信安排。

不过据了解，该增信安排并未全获投资人认可，因担保人的主体评级AA低于洛阳矿业的主体评级AA+，可能存在无效担保的问题。

“我们担心的是，发行人在失去控制权后，变成了壳公司，以后也没有发债需求，如果坚持不愿回购，事情就复杂了。”上述消息人士表示。