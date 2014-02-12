台湾已公布经济指标--2014/2/12

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 12月 +5.07% -0.5% r 2/24 -- 季调失业率 12月 4.12% 4.15% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.76% 0.34% r 3/5 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,169.35 4,168.11 3/5 -- 商品出口(y/y) 1月 -5.3% +1.2% r 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 -15.2% +10.1% 3/7 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +5.75% +6.05% 2/25 -- 外销订单(y/y) 12月 +7.4% +0.8% 2/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.92%(概估 +1.66% 2/18 -- ) 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。