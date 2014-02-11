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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 15:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元上涨，市场关注美联储主席叶伦的听证会

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* 澳元/美元上涨0.66%，澳元/日圆上涨0.71%，欧元/美元上升0.11%，新西兰元/美元上升0.44%

* 美元/马来西亚林吉特（马币）上涨0.12%，香港恒生指数升1.89%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升1.12%。日本市场逢假期休市。

* 叶伦周二将进行她就任美联储主席后的首个国会听证会，将面临考验

* 澳洲1月企业状况指数升至近三年最高，企业对订单和雇佣前景更具信心。

* 电子货币比特币下跌，此前比特币交易平台Mt. Gox称将无限期延长暂停提现。

* 浏览欧洲汇市开盘技术图表，请点选：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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