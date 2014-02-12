台湾经济指标预测--2月12日至3月7日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/18 1600 GDP年增率 第四季 -- +2.92% (统计值 (第四季概估值) ) 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 2/20 1600 外销订单 1月 -- +7.4% *2月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 1600 工业生产 1月 -- +5.07% 2/25 1610 M2年增率 1月 -- +5.75% 2/26 0830 季调失业率 1月 -- 4.12% *3月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/5 0830 消费者物价 2月 -- +0.76% 指数(CPI) 3/5 1610 外汇存底 2月 -- 4,169.35亿美元 3/7 1600 出口 2月 -- -5.3% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。