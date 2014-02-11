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市场报道 | 2014年 2月 11日 星期二 15:27 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元涨势可能在1.3700上方失去动能

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* 亚洲盘追高欧元/美元，因预期美联储新任主席叶伦将发表温和言论

* 短期美债/德债利差略微收紧

* 欧洲银行业者越发有意在1.3700-1.3776(一年高点)阶段卖出欧元

* 期权波动率接近六年低位，没有明显的趋势浮现，令欧元/美元涨势的后劲不足

* 日线一目均衡云区的顶端在1.3721，1月24日高点1.3740

* 大体在1.3600-20的小时云区和100小时移动均线切入位1.3591构成支撑

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