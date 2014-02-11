《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值4.15%，定位接近二级

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
* 招标品种：财政部五年续发固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(12日)10:35-11:35
* 受访人数：8位(银行和券商)
* 预测区间：4.10%-4.18%
* 预测均值：4.15%
路透上海2月11日 - 中国财政部周三将续招标发行五年期固息国债。路透调查显示，春节后公开市场逆回购再度暂停，令市场预期趋谨慎，新债定位难再现大幅偏低局面；不过年初机构配债需求仍待释放，尤其是国债整体需求较稳，明日新债收益率料接近或略低于二级市场，预测均值为4.15%。
“五年国债估计加权(中标收益率)4.17%左右吧，需求应该还行。”北京一券商分析师称。
他并指出，新债供给将会逐步增加，而且央行目前的政策态度仍不算明朗，令近期市场观望气氛趋浓，加之单只国债发行量已从年初的偏低水平逐步增至正常规模，中标收益率很难再现大幅低于现券的情景。
国家开发银行 周二招标的五期固息债(俗称“福娃债”)，收益率大多较预期稍高。面对本周公开市场大量逆回购到期，央行今日选择按兵不动，尽管未出市场意料之外，但仍难打消机构谨慎预期，投标心态亦受此波及。
面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。
中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为4.2098%。二级市场上增发标的券--剩余期限约4.91年的固息国债140001券 今日无成交，上日成交对应收益率为4.15%。
本次续发的是今年第一期记账式附息国债，续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为2月12日上午10:35-11:35，不进行甲类成员追加投标。
该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至2月17日进行分销；2月19日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于1月6日招标发行的第一期附息国债，当期发行量100亿元，投标倍数3倍。该期债自2014年1月7日开始计息，票面利率4.47%，按年付息。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在